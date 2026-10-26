10月25日，在巴西总统选举第二轮投票中，现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在计票13.35%的选区后处于领先地位。他获得50.05%的有效选票，而参议员弗拉维奥·博索纳罗获得49.95%。《里约时报》援引巴西高等选举法院的数据报道称，结果尚未最终确定。

微小差距

截至美国东部时间18时44分，卢拉获得8,348,409票，博索纳罗获得8,331,464票。两名候选人之间的差距为16,945票，当时已统计的有效票总数为16,679,873票。

选举法院已统计499,248个选区中的66,646个选区的数据。有效票是投给候选人的选票；空白票和废票不计入该数字。

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计票仍在继续

初步结果因地区而显著不同。卢拉在东北部各州领先对手，包括巴伊亚州和伯南布哥州，当时这些地区约有4–6%的选区完成计票。博索纳罗在该国南部以及圣保罗州和里约热内卢州占优，这些地区仍有相当大部分选票尚未统计。在米纳斯吉拉斯州，结果几乎持平。

巴西高等选举法院继续更新数据，截至发稿时尚未宣布获胜者。

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