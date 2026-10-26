В Бразилии 25 октября действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва лидировал во втором туре президентских выборов после подсчета 13,35% избирательных участков. Он набрал 50,05% действительных голосов против 49,95% у сенатора Флавио Болсонару, сообщает The Rio Times со ссылкой на данные Высшего избирательного суда Бразилии. Результаты не были окончательными.

Минимальный разрыв

По состоянию на 18:44 по восточному времени США Лула получил 8 348 409 голосов, а Болсонару — 8 331 464. Разрыв между кандидатами составлял 16 945 голосов из 16 679 873 действительных голосов, подсчитанных к тому моменту.

Избирательный суд подсчитал данные с 66 646 из 499 248 избирательных участков. Действительными считаются голоса, отданные за кандидатов; пустые и испорченные бюллетени в этот показатель не включаются.

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Подсчет продолжается

Предварительные результаты существенно различались в зависимости от региона. Лула опережал соперника в северо-восточных штатах, в частности в Баии и Пернамбуку, где к тому времени было подсчитано примерно 4–6% участков. Болсонару имел преимущество на юге страны, а также в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, где значительная часть голосов еще не была подсчитана. В штате Минас-Жерайс результаты были почти равными.

Высший избирательный суд Бразилии продолжал обновлять данные, а победителя на момент публикации не объявляли.

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