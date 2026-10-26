W Brazylii 25 października urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva prowadził w drugiej turze wyborów prezydenckich po zliczeniu 13,35% lokali wyborczych. Miał 50,05% ważnych głosów wobec 49,95% senatora Flávio Bolsonaro — podał The Rio Times, powołując się na dane Najwyższego Sądu Wyborczego Brazylii. Wyniki nie były ostateczne.

Minimalna różnica

Według stanu na 18:44 czasu wschodniego w USA Lula otrzymał 8 348 409 głosów, a Bolsonaro — 8 331 464. Różnica między kandydatami wynosiła 16 945 głosów spośród 16 679 873 ważnych głosów zliczonych w tym czasie.

Sąd wyborczy zliczył dane z 66 646 spośród 499 248 lokali wyborczych. Za ważne uznaje się głosy oddane na kandydatów; puste i nieważne karty do głosowania nie są uwzględniane w tym wskaźniku.

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Liczenie trwa

Wstępne wyniki znacznie różniły się w zależności od regionu. Lula wyprzedzał rywala w stanach północno-wschodnich, w tym w Bahii i Pernambuco, gdzie w tym czasie zliczono około 4–6% lokali. Bolsonaro miał przewagę na południu kraju, a także w stanach São Paulo i Rio de Janeiro, gdzie znaczna część głosów nie została jeszcze zliczona. W stanie Minas Gerais wyniki były niemal wyrównane.

Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii nadal aktualizował dane, a do czasu publikacji nie ogłoszono zwycięzcy.

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