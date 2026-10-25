Kanada i Unia Europejska pracują przed dwudniowym szczytem w Montrealu nad umową o handlu cyfrowym, która ma uprościć transgraniczne operacje biznesowe. Będzie ona dotyczyć podpisów i umów elektronicznych, handlu bezpapierowego, bezpiecznych transgranicznych przepływów danych, ceł na transmisje elektroniczne oraz handlu elektronicznego — informuje CBC.

Nowy format współpracy

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że strony tworzą nowy ambitny sojusz po osiągniętych w ubiegłym miesiącu porozumieniach dotyczących pogłębienia więzi z Europą. Według niego sojusz ma wzmocnić odporność Kanady i UE, nie dopuścić do dyktowania im decyzji oraz pozostać otwarty na dołączenie innych.

Były specjalny wysłannik Kanady przy UE Stéphane Dion, który pełnił tę funkcję w latach 2017–2025, podkreślił potrzebę praktycznych rezultatów szczytu. Wśród kluczowych kierunków wymienił handel, naukę, obronność i bezpieczeństwo, a także sztuczną inteligencję. Dion wezwał również do rozszerzenia mobilności studentów i specjalistów między Kanadą a UE.

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CETA i europejskie formaty

Dion uważa za ważne pełne wejście w życie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej między Kanadą a UE, znanej jako CETA. Dokument podpisano w 2016 roku, a większość jego postanowień, z wyjątkiem rozdziału inwestycyjnego, jest tymczasowo stosowana od 2017 roku. Aby umowa w pełni weszła w życie, muszą ją ratyfikować wszystkie państwa UE; w chwili publikacji materiału nie uczyniły tego Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy i Polska.

W ubiegłym miesiącu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała otwarcie Kanadzie możliwości zostania pierwszym członkiem stowarzyszonym UE. Dion wyraził wątpliwości co do takiego sformułowania i zaproponował rozważenie statusu oficjalnego obserwatora lub pełnego udziału Kanady w Europejskiej Wspólnocie Politycznej.

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