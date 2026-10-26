W Syrii Narodowa Komisja ds. Sprawiedliwości Okresu Przejściowego nadal nie przekazała Zgromadzeniu Ludowemu projektu ustawy o sprawiedliwości okresu przejściowego, oświadczył deputowany Biszr al-Hawi. Jednocześnie władze prowadzą ugody majątkowe z przedsiębiorcami powiązanymi z otoczeniem byłego prezydenta Baszara al-Asada, informuje Jerusalem Post.

Według al-Hawiego komisja miała przygotować propozycję legislacyjną do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez parlament, jednak dotąd do tego nie doszło. Deputowany przyznał, że proces wdrażania sprawiedliwości okresu przejściowego nie nabrał oczekiwanego tempa.

Ugody majątkowe z biznesem

Jednym z przedmiotów sporów była ugoda z biznesmenem Mohammedem Hamsho, bliskim kręgom gospodarczym Asada. Prezydent Syrii Ahmed asz-Szaraa wcześniej oświadczył, że władze skonfiskowały około 80% aktywów Hamsho, a resztę pozostawiły, ponieważ uznały, że nie została nabyta nielegalnie.

Asz-Szaraa wyjaśniał to potrzebą zachowania miejsc pracy: spółki powiązane z Hamsho, jak powiedział, zapewniały zatrudnienie około 40 tysiącom osób. Podkreślił również, że ugoda majątkowa nie chroni biznesmena przed ściganiem karnym, jeśli zostanie ustalona jego odpowiedzialność za inne przestępstwa.

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Żądania rodzin osób zaginionych

Prawnicy i aktywiści podkreślają, że zwrot aktywów państwu nie powinien zastępować dochodzeń w sprawie możliwych przestępstw. Badacz międzynarodowego prawa karnego Al-Mutasim al-Kilani zaznaczył, że polityczne poparcie dla Asada samo w sobie nie dowodzi odpowiedzialności karnej: należy ją ustalić na podstawie konkretnych działań i dowodów.

Jednocześnie rodziny osób zaginionych domagają się informacji o losie bliskich. Hussein at-Tawil od niemal 15 lat nie wie, co stało się z jego bratem Alim Ahmadem at-Tawilem, który zaginął w Damaszku pod koniec 2011 roku. Według Husseina po upadku rządu Asada rodzina nie znalazła informacji o nim ani wśród uwolnionych więźniów, ani w dostępnych miejscach przetrzymywania czy dokumentach.

Narodowa Komisja ds. Sprawiedliwości Okresu Przejściowego wcześniej oświadczyła, że ugody gospodarcze nie są ułaskawieniem za ciężkie naruszenia i nie zapewniają immunitetu przed ściganiem karnym. Jednocześnie aktywiści i eksperci podnoszą kwestie weryfikacji uczestników takich porozumień oraz ochrony praw ofiar.

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