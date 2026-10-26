叙利亚过渡期司法国家委员会至今尚未向人民议会提交过渡期司法法案草案，议员比什尔·哈维表示。与此同时，当局正在与被认为同前总统巴沙尔·阿萨德核心圈子有关联的商人进行财产和解，《耶路撒冷邮报》报道。

哈维表示，该委员会本应起草一项立法提案，供议会审议和批准，但此事尚未发生。这名议员承认，实施过渡期司法的进程尚未达到预期速度。

与企业的财产和解

争议事项之一是与商人穆罕默德·哈姆绍达成的和解，他与阿萨德的经济圈关系密切。叙利亚总统艾哈迈德·沙拉此前表示，当局没收了哈姆绍约80%的资产，其余部分则予以保留，因为当局认为这些资产并非通过非法途径获得。

沙拉解释称，这是出于保住就业岗位的需要：据他所说，与哈姆绍有关联的公司为约4万人提供了工作。他还强调，如果哈姆绍对其他违法行为的责任得到确认，该财产和解并不能使他免于刑事追诉。

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失踪者家属的诉求

法学家和活动人士强调，将资产归还国家不应取代对可能犯罪行为的调查。国际刑法研究者穆塔西姆·基拉尼指出，对阿萨德的政治支持本身并不能证明刑事责任：必须根据具体行为和证据加以认定。

与此同时，失踪者家属要求获得有关亲人下落的信息。侯赛因·塔维勒近15年来一直不知道自己的兄弟阿里·艾哈迈德·塔维勒发生了什么事；后者于2011年底在大马士革失踪。侯赛因表示，在阿萨德政府倒台后，家人既没有在获释囚犯中，也没有在可进入的拘押地点或文件中找到有关他的消息。

过渡期司法国家委员会此前表示，经济和解并不构成对严重侵权行为的赦免，也不提供免于刑事追诉的豁免权。同时，活动人士和专家对如何审查此类协议的参与者以及保护受害者权利提出了疑问。

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