В Сирии Национальная комиссия по переходному правосудию до сих пор не передала в Народное собрание проект закона о переходном правосудии, заявил депутат Бишр аль-Хави. В то же время власти проводят имущественные урегулирования с предпринимателями, связанными с окружением бывшего президента Башара Асада, сообщает Jerusalem Post.

По словам аль-Хави, комиссия должна была подготовить законодательное предложение для рассмотрения и утверждения парламентом, однако этого пока не произошло. Депутат признал, что процесс внедрения переходного правосудия не набрал ожидаемого темпа.

Имущественные урегулирования с бизнесом

Одним из предметов споров стало урегулирование с бизнесменом Мухаммедом Хамшо, близким к экономическим кругам Асада. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа ранее заявлял, что власти конфисковали около 80% активов Хамшо, а остальное оставили, поскольку считали, что оно было приобретено не незаконным путем.

Аш-Шараа объяснял это необходимостью сохранить рабочие места: компании, связанные с Хамшо, по его словам, обеспечивали работой примерно 40 тысяч человек. Он также подчеркнул, что имущественное урегулирование не защищает бизнесмена от уголовного преследования, если будет установлена его ответственность за другие правонарушения.

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Требования семей пропавших без вести

Правоведы и активисты подчеркивают, что возвращение активов государству не должно заменять расследования возможных преступлений. Исследователь международного уголовного права Аль-Мутасим аль-Килани отметил, что политическая поддержка Асада сама по себе не доказывает уголовной ответственности: ее следует устанавливать на основании конкретных действий и доказательств.

В то же время семьи пропавших без вести требуют информации о судьбе близких. Хусейн ат-Тавиль почти 15 лет не знает, что произошло с его братом Али Ахмадом ат-Тавилем, который исчез в Дамаске в конце 2011 года. По словам Хусейна, после падения правительства Асада семья не нашла сведений о нем ни среди освобожденных заключенных, ни в доступных местах содержания или документах.

Национальная комиссия по переходному правосудию ранее заявляла, что экономические урегулирования не являются помилованием за тяжкие нарушения и не предоставляют иммунитета от уголовного преследования. В то же время активисты и эксперты поднимают вопросы проверки участников таких соглашений и защиты прав потерпевших.

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