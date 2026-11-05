В Сент-Джонсе, Антигуа и Барбуда, Индия объявила о предоставлении Гайане кредитной линии на 500 млн долларов для дорожных, медицинских и оборонных проектов.

Встреча на полях CHOGM

Объявление прозвучало после встречи министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али. Она состоялась на полях Встречи глав правительств стран Содружества наций, проходившей в Антигуа и Барбуде.

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Джайшанкар прибыл в Сент-Джонс во вторник, 4 ноября 2026 года. На следующий день он встретился с президентом Али.

Направления финансирования

Как сообщает The Hindu, кредитная линия будет направлена на проекты в сфере дорог, здравоохранения и обороны. Издание отмечает, что о предоставлении финансирования объявили во время контактов индийского министра с главой Гайаны.

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