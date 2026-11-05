W St. John's na Antigui i Barbudzie Indie ogłosiły udzielenie Gujanie linii kredytowej w wysokości 500 mln dolarów na projekty drogowe, medyczne i obronne.

Spotkanie na marginesie CHOGM

Ogłoszenie nastąpiło po spotkaniu ministra spraw zagranicznych Indii S. Jaishankara z prezydentem Gujany Mohamedem Irfaanem Alim. Odbyło się ono na marginesie Spotkania Szefów Rządów Państw Wspólnoty Narodów, które odbywało się na Antigui i Barbudzie.

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Jaishankar przybył do St. John's we wtorek, 4 listopada 2026 roku. Następnego dnia spotkał się z prezydentem Alim.

Kierunki finansowania

Jak informuje The Hindu, linia kredytowa zostanie przeznaczona na projekty w dziedzinie dróg, ochrony zdrowia i obronności. Wydanie zaznacza, że o przyznaniu finansowania poinformowano podczas kontaktów indyjskiego ministra z głową Gujany.

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