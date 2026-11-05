Індія надасть Гаяні кредитну лінію на $500 млн — The Hindu

У Сент-Джонсі, Антигуа і Барбуді, Індія оголосила про надання Гаяні кредитної лінії на 500 млн доларів для дорожніх, медичних і оборонних проєктів.

Зустріч на полях CHOGM

Оголошення пролунало після зустрічі міністра закордонних справ Індії С. Джайшанкара з президентом Гаяни Мохамедом Ірфааном Алі. Вона відбулася на полях Зустрічі глав урядів країн Співдружності націй, яка проходила в Антигуа і Барбуді.

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Джайшанкар прибув до Сент-Джонса у вівторок, 4 листопада 2026 року. Наступного дня він зустрівся з президентом Алі.

Напрями фінансування

Як повідомляє The Hindu, кредитну лінію спрямують на проєкти у сфері доріг, охорони здоров’я та оборони. Видання зазначає, що про надання фінансування оголосили під час контактів індійського міністра з главою Гаяни.

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