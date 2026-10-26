Parlament Egiptu zatwierdził upoważnienie prezydenta Abdela Fattaha as-Sisiego do podjęcia niezbędnych działań na rzecz wsparcia Arabii Saudyjskiej. Decyzję podjęto w związku z nasileniem ataków jemeńskich Huti na królestwo, informuje Dawn.

Państwowa gazeta Al-Ahram poinformowała, że Izba Reprezentantów zezwoliła prezydentowi na podjęcie niezbędnych działań w celu wsparcia Królestwa Arabii Saudyjskiej. W ubiegłym tygodniu as-Sisi zwrócił się do parlamentu o zgodę na obronę sojusznika, jeśli Rijad poprosi o pomoc przeciwko Huti.

Warunki możliwego wsparcia

Minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdelatty oraz szef egipskiego wywiadu Hassan Rashad odwiedzili Rijad i przekazali następcy tronu Arabii Saudyjskiej Mohammedowi bin Salmanowi list od as-Sisiego. Prezydent oświadczył, że wsparcie Egiptu będzie ograniczone do obrony saudyjskiego terytorium i granic, a nie ataku na Jemen.

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Po wizycie Abdelatty oświadczył, że Kair opowiada się za wykorzystaniem wszelkich możliwości dyplomatycznego uregulowania konfliktu w Jemenie. Według niego możliwe przystąpienie Egiptu do Mekkańskiego Paktu o wzajemnej obronie między Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją jest nadal poważnie rozważane.

Ataki Huti i rola Kairu

Huti, którzy kontrolują stolicę Jemenu, Sanę, zaatakowali międzynarodowe lotnisko w Rijadzie oraz państwową spółkę naftową Saudi Aramco. Według publikacji spowodowało to zakłócenia w ruchu lotniczym i eksporcie ropy. Ich postępy zagrażają również strategicznej cieśninie Bab al-Mandab, która stanowi podejście do Kanału Sueskiego.

Egipt dołączył już do koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej na wczesnym etapie wojny w Jemenie w 2015 roku. Wówczas Kair głównie angażował okręty wojenne do ochrony szlaków żeglugowych na Morzu Czerwonym, obiecał wsparcie lotnicze i rozmieścił około 800 żołnierzy, jednak jego rola bojowa była ograniczona.

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