Парламент Египта одобрил предоставление президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси полномочий принимать необходимые меры в поддержку Саудовской Аравии. Решение было принято на фоне усиления атак йеменских хуситов на королевство, сообщает Dawn.

Государственная газета Al-Ahram сообщила, что Палата представителей разрешила президенту принимать необходимые меры для поддержки Королевства Саудовская Аравия. На прошлой неделе ас-Сиси обратился к парламенту с просьбой согласовать защиту союзника, если Эр-Рияд запросит помощь против хуситов.

Условия возможной поддержки

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти и глава египетской разведки Хасан Рашад посетили Эр-Рияд и передали наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману письмо от ас-Сиси. Президент заявил, что поддержка Египта будет ограничиваться защитой саудовской территории и границ, а не нападением на Йемен.

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После визита Абдельатти заявил, что Каир выступает за использование всех возможностей для дипломатического урегулирования конфликта в Йемене. По его словам, возможное присоединение Египта к Мекканскому пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией все еще серьезно рассматривается.

Атаки хуситов и роль Каира

Хуситы, контролирующие столицу Йемена Сану, атаковали международный аэропорт Эр-Рияда и государственную нефтяную компанию Saudi Aramco. По данным издания, это вызвало перебои в авиасообщении и экспорте нефти. Их продвижение также угрожает стратегическому проливу Баб-эль-Мандеб, который является подходом к Суэцкому каналу.

Египет уже присоединялся к коалиции во главе с Саудовской Аравией на раннем этапе войны в Йемене в 2015 году. Тогда Каир преимущественно задействовал военные корабли для защиты судоходных путей в Красном море, обещал авиационную поддержку и развернул около 800 военнослужащих, однако его боевая роль была ограниченной.

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