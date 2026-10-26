埃及议会授权塞西支持沙特阿拉伯——Dawn

埃及议会批准授权总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西采取必要措施支持沙特阿拉伯。该决定是在也门胡塞武装加大对该王国袭击的背景下作出的，Dawn报道。

国营报纸《金字塔报》报道称，众议院允许总统采取必要措施支持沙特阿拉伯王国。上周，塞西请求议会批准在利雅得请求援助对抗胡塞武装时保卫这一盟友。

可能提供支持的条件

埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提和埃及情报部门负责人哈桑·拉沙德访问了利雅得，并向沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼递交了塞西的信函。总统表示，埃及的支持将仅限于保卫沙特领土和边界，而不是进攻也门。

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访问后，阿卜杜勒阿提表示，开罗支持利用一切机会通过外交途径解决也门冲突。他表示，埃及可能加入沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其之间的《麦加共同防御条约》一事仍在认真考虑之中。

胡塞武装袭击与开罗的角色

控制也门首都萨那的胡塞武装袭击了利雅得国际机场和国营石油公司沙特阿美。据该媒体报道，这导致航空交通和石油出口中断。他们的推进还威胁到具有战略意义的曼德海峡，该海峡是通往苏伊士运河的通道。

埃及早在2015年也门战争初期就加入了沙特阿拉伯领导的联军。当时，开罗主要派遣军舰保护红海航道，承诺提供空中支援，并部署了约800名军人，但其战斗作用有限。

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