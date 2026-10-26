W Izraelu prokuratura postawiła prawniczce zarzuty kontaktu z zagranicznym agentem oraz utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Akt oskarżenia złożono 26 października do Sądu Okręgowego Centralnego w mieście Lod, informuje Jerusalem Post.

Zatrzymanie i zarzuty

Na początku miesiąca prawniczka została zatrzymana przez izraelską policję oraz Izraelską Służbę Bezpieczeństwa — Szin Bet. Była podejrzewana o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu.

Według prokuratury śledztwo wykazało, że prawniczka kontaktowała się z zagranicznym agentem, a także dopuściła się działań, które oskarżenie uznaje za utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Prokuratura wnioskuje również o jej tymczasowe aresztowanie do zakończenia postępowania.

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Ograniczenia w ujawnianiu informacji

Na sprawę nałożono zakaz ujawniania szczegółów. Sąd Okręgowy Centralny w Lod, na wniosek organów bezpieczeństwa, zezwolił na upublicznienie jedynie krótkiego opisu sprawy.

W komunikacie nie sprecyzowano przynależności zagranicznego agenta ani charakteru domniemanych kontaktów z nim. Władze Izraela wcześniej informowały o szeregu spraw dotyczących domniemanych prób Iranu werbowania obywateli Izraela za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów. Jednocześnie w komunikacie o zarzutach wobec prawniczki nie wskazano związku jej sprawy z takimi epizodami.

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