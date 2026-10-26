В Израиле прокуратура предъявила адвокатке обвинения в контакте с иностранным агентом и воспрепятствовании правосудию. Обвинительное заключение 26 октября было подано в Центральный окружной суд в городе Лод, сообщает Jerusalem Post.

Задержание и обвинения

В начале месяца адвокатка была задержана полицией Израиля и Службой общей безопасности Израиля — Шин Бет. Ее подозревали в преступлениях против безопасности.

По данным прокуратуры, следствие установило, что адвокатка контактировала с иностранным агентом, а также совершила действия, которые обвинение расценивает как воспрепятствование правосудию. Прокуратура также ходатайствует о ее содержании под стражей до завершения производства.

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Ограничения на разглашение

На дело наложен запрет на разглашение подробностей. Центральный окружной суд в Лоде по просьбе органов безопасности разрешил обнародовать лишь краткое изложение дела.

В сообщении не уточняются принадлежность иностранного агента и характер предполагаемых контактов с ним. Израильские власти ранее сообщали о ряде дел, касающихся предполагаемых попыток Ирана вербовать граждан Израиля через социальные сети и мессенджеры. В то же время в сообщении об обвинениях адвокатке не указана связь ее дела с такими эпизодами.

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