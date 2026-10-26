W syryjskiej prowincji Daraa 25 października uzbrojeni mężczyźni zaatakowali punkt kontrolny w rejonie Busra asz-Szam. Zginął funkcjonariusz bezpieczeństwa drogowego, a kolejny został ranny. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na syryjską państwową agencję SANA.

Według SANA, po ataku na miejsce przybyły jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego, które wdły się w wymianę ognia i zatrzymały domniemanych napastników. Syryjskie władze oświadczyły, że nadal badają okoliczności i motywy ataku.

Ataki na funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa

Incydent w Daraa nastąpił po innym ataku, o którym SANA informowała 13 października. Wówczas na trasie Salamija–Itrija we wschodniej części prowincji Hama zabito trzech funkcjonariuszy bezpieczeństwa drogowego, którzy prowadzili patrol.

Daraa było jednym z ważnych ośrodków powstania przeciwko reżimowi Baszara al-Asada, które rozpoczęło się w 2011 roku. Prowincja przez lata podziałów w okresie wojny domowej, a zbrojne ataki nadal utrudniają Damaszkowi próby wzmocnienia kontroli nad regionem.

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Blokada drogi w Suwejdzie i operacja w pobliżu Damaszku

W sąsiedniej prowincji Suwejda utrzymuje się napięcie. SANA twierdzi, że lokalne uzbrojone grupy zablokowały główną trasę między Suwejdą a Damaszkiem na punkcie kontrolnym Umm az-Zajtun. Przedstawiciele społeczności druzyjskiej odrzucili te twierdzenia.

Według wersji syryjskich mediów państwowych, z powodu ograniczeń w ruchu około 100 pracowników nie mogło dotrzeć do pracy. Wcześniej takie ograniczenia również, według doniesień SANA, uniemożliwiły uczniom wyjazd na egzaminy państwowe. Gubernator Suwejdy Mustafa al-Bakur 18 października oświadczył, że warunki życia i bezpieczeństwa się pogorszyły, oskarżając uzbrojone grupy o porwania, groźby i utrudnianie uregulowania sytuacji.

Równolegle syryjskie siły bezpieczeństwa prowadziły operację przeciwko podejrzewanej komórce ISIS w Rankusie, około 45 kilometrów na północ od Damaszku. Według Rudaw podczas operacji zginęło dwóch funkcjonariuszy bezpieczeństwa wewnętrznego, a pięciu kolejnych zostało rannych. Siły bezpieczeństwa podały, że zginęło pięciu podejrzewanych bojowników, sześciu zatrzymano oraz skonfiskowano broń i pasy z materiałami wybuchowymi.

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