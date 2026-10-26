达拉袭击者杀害一名道路安全人员——《耶路撒冷邮报》

10月25日，在叙利亚达拉省，武装人员袭击了布斯拉沙姆地区的一处检查站。一名道路安全人员死亡，另一人受伤。《耶路撒冷邮报》报道称，消息援引叙利亚国家通讯社SANA。

据SANA报道，袭击发生后，内部安全部队抵达现场，与人交火并拘留了疑似袭击者。叙利亚当局表示，仍在调查此次袭击的具体情况和动机。

针对安全人员的袭击

达拉事件发生前，SANA曾于10月13日报道另一起袭击事件。当时，在哈马省东部的萨拉米耶—伊特里耶公路上，3名正在巡逻的道路安全人员被杀害。

达拉是始于2011年的反对巴沙尔·阿萨德政权起义的重要中心之一。该省在内战期间经历了多年的分裂，武装袭击仍然阻碍大马士革加强对该地区控制的努力。

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苏韦达道路封锁与大马士革附近的行动

邻近的苏韦达省局势依然紧张。SANA称，当地武装团体在乌姆扎伊通检查站封锁了苏韦达与大马士革之间的主要公路。德鲁兹社区代表否认了这些说法。

根据叙利亚国家媒体的说法，由于通行限制，约100名工作人员无法上班。此前，据SANA报道，此类限制也阻碍学生外出参加国家考试。苏韦达省长穆斯塔法·巴库尔10月18日表示，生活和安全条件恶化，并指责武装团体实施绑架、威胁以及阻碍解决局势的工作。

与此同时，叙利亚安全部队正在兰库斯开展针对疑似“伊斯兰国”组织（ISIS）据点的行动，该地位于大马士革以北约45公里处。据Rudaw报道，行动期间两名内部安全人员死亡，另有五人受伤。安全部队表示，5名疑似武装分子被打死，6人被拘留，并缴获武器和爆炸腰带。

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