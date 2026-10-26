В сирийской провинции Дараа 25 октября вооруженные люди атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Бусра-аш-Шам. Погиб сотрудник дорожной безопасности, еще один получил ранения. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

По данным SANA, подразделения внутренней безопасности прибыли на место после нападения, вступили в перестрелку и задержали предполагаемых нападавших. Сирийские власти заявили, что продолжают расследовать обстоятельства и мотивы атаки.

Нападения на силовиков

Инцидент в Дараа произошел после другого нападения, о котором SANA сообщало 13 октября. Тогда на трассе Саламия—Итрия в восточной части провинции Хама были убиты трое сотрудников дорожной безопасности, находившихся на патрулировании.

Дараа была одним из важных очагов восстания против режима Башара Асада, начавшегося в 2011 году. Провинция пережила годы раскола в период гражданской войны, а вооруженные нападения остаются препятствием для попыток Дамаска усилить контроль над регионом.

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Перекрытие дороги в Сувейде и операция возле Дамаска

В соседней провинции Сувейда сохраняется напряженность. SANA утверждает, что местные вооруженные группировки перекрыли главную трассу между Сувейдой и Дамаском на КПП Умм-аз-Зайтун. Представители друзской общины отвергли эти утверждения.

По версии сирийских государственных СМИ, из-за ограничений движения около 100 работников не смогли добраться до работы. Ранее такие ограничения также, по сообщениям SANA, помешали учащимся выехать для сдачи национальных экзаменов. Губернатор Сувейды Мустафа аль-Бакур 18 октября заявил об ухудшении условий жизни и безопасности, обвинив вооруженные группы в похищениях, угрозах и препятствовании урегулированию ситуации.

Параллельно сирийские силы безопасности проводили операцию против предполагаемой ячейки ИГИЛ в Ранкусе, примерно в 45 километрах к северу от Дамаска. По данным Rudaw, во время операции погибли двое сотрудников внутренней безопасности, еще пятеро получили ранения. Силы безопасности заявили о пяти убитых предполагаемых боевиках, шести задержанных и изъятии оружия и поясов со взрывчаткой.

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