美国总统唐纳德·特朗普在以色列举行选举前第二次公开支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡。他在Truth Social发文呼吁选民投票支持内塔尼亚胡，并称后者是一位杰出的战士型总理。

呼吁投票支持内塔尼亚胡

特朗普表示，他与内塔尼亚胡关系牢固，并且他们“一起赢得了胜利”。在这一背景下，他提到了“午夜之锤”行动和“史诗之怒”行动。这位美国总统还呼吁投票支持内塔尼亚胡，称有必要“完成”他们已经开始的工作。

据《耶路撒冷邮报》报道，特朗普暗示，选出另一位以色列领导人可能会对美以关系产生后果。他将此与同伊朗的对抗联系起来，并写道，在这种情况下，美国将不得不独自完成这项工作，而他并不倾向于这样做。

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有关向特朗普寻求支持的报道

该报此前报道称，内塔尼亚胡及其在特朗普身边的支持者加大了努力，以争取获得新的支持他的声明。两名美国消息人士告诉《耶路撒冷邮报》，他们认为，这位总理表现出政治绝望的迹象。

根据《耶路撒冷邮报》援引的Axios报道，特朗普和内塔尼亚胡在过去三天内进行了两次交谈。一名了解这些努力的以色列消息人士告诉Axios，内塔尼亚胡曾提议让美国总统与以色列记者交谈，并重申其支持。

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