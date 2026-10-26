Президент США Дональд Трамп во второй раз публично поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне выборов в стране. В публикации в Truth Social он призвал избирателей голосовать за Нетаньяху, которого назвал выдающимся премьер-министром-воином.

Призыв голосовать за Нетаньяху

Трамп заявил, что у него с Нетаньяху крепкие отношения и что они «побеждали вместе». В этом контексте он упомянул операции Midnight Hammer и Epic Fury. Президент США также призвал голосовать за Нетаньяху, заявив о необходимости «закончить работу», которую они начали.

Как сообщает Jerusalem Post, Трамп предположил, что избрание другого лидера Израиля может иметь последствия для отношений с США. Он связал это с противостоянием с Ираном и написал, что в таком случае Америке придется выполнять эту работу самостоятельно, к чему он не склонен.

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Сообщения об обращениях к Трампу

Ранее издание сообщало, что Нетаньяху и его сторонники в окружении Трампа активизировали усилия, чтобы добиться новых заявлений в его поддержку. Два американских источника сообщили Jerusalem Post, что, по их оценке, премьер-министр демонстрирует признаки политического отчаяния.

По данным Axios, на которые ссылается Jerusalem Post, Трамп и Нетаньяху дважды разговаривали в течение последних трех дней. Израильский источник, осведомленный об этих усилиях, сообщил Axios, что Нетаньяху предлагал президенту США пообщаться с израильскими журналистами и повторить свою поддержку.

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