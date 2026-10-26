Prezydent USA Donald Trump po raz drugi publicznie poparł premiera Izraela Binjamina Netanjahu przed wyborami w kraju. We wpisie na Truth Social wezwał wyborców do głosowania na Netanjahu, którego nazwał wybitnym wojowniczym premierem.

Wezwanie do głosowania na Netanjahu

Trump oświadczył, że łączą go z Netanjahu silne relacje i że „wygrywali razem”. W tym kontekście wspomniał o operacjach Midnight Hammer i Epic Fury. Prezydent USA wezwał również do głosowania na Netanjahu, mówiąc o potrzebie „dokończenia pracy”, którą rozpoczęli.

Jak informuje Jerusalem Post, Trump zasugerował, że wybór innego przywódcy Izraela może mieć konsekwencje dla relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Powiązał to z konfrontacją z Iranem i napisał, że w takim przypadku Ameryka musiałaby wykonać tę pracę samodzielnie, do czego nie jest skłonny.

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Doniesienia o apelach do Trumpa

Wcześniej gazeta informowała, że Netanjahu i jego zwolennicy w otoczeniu Trumpa zintensyfikowali wysiłki, aby uzyskać nowe oświadczenia poparcia dla niego. Dwa amerykańskie źródła powiedziały Jerusalem Post, że ich zdaniem premier wykazuje oznaki politycznej desperacji.

Według Axios, na który powołuje się Jerusalem Post, Trump i Netanjahu rozmawiali dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech dni. Izraelskie źródło zaznajomione z tymi działaniami powiedziało Axios, że Netanjahu zaproponował prezydentowi USA rozmowę z izraelskimi dziennikarzami i ponowne wyrażenie poparcia.

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