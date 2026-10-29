Wspólna ekspedycja Korei Południowej i Turcji odkryła pozostałości mozaiki z epoki hellenistycznej na stanowisku archeologicznym Kültepe w środkowej Turcji. Badacze uważają, że były one częścią podłogi budynku. Poinformował o tym Korea Herald.

O odkryciu poinformowali przedstawiciele Narodowego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego Korei Południowej, tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki oraz Uniwersytetu Ankarskiego.

Pierwsze odkrycie tego typu

Mozaikę datuje się na okres hellenistyczny, który trwał od 323 do 30 roku p.n.e. Odkryty fragment ma 163 centymetry ze wschodu na zachód i 165 centymetrów z północy na południe.

Kim Dae-young, kurator Narodowego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego, który uczestniczył w wykopaliskach, zaznaczył, że ze względu na warunki wokół znaleziska pierwotne wymiary mozaiki mogły przekraczać 250 centymetrów długości i szerokości.

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Znalezisko było rezultatem około dwóch lat wspólnej pracy. To pierwsze od rozpoczęcia wykopalisk w Kültepe w 1948 roku ślady mozaikowej podłogi odzwierciedlającej techniki budowlane epoki hellenistycznej.

Dalsze badania i wystawa

Wraz z mozaiką archeolodzy zidentyfikowali cztery warstwy kulturowe należące do różnych okresów epoki hellenistycznej. Zarejestrowali w nich nakładające się na siebie pozostałości budowli, podłóg, ścian, kanałów wodnych i konstrukcji wejściowych.

Wykopaliska mają zostać wznowione w maju–lipcu 2027 roku. Zespół zamierza dokładniej ustalić czas budowy obiektu i jego związek z przyległymi przestrzeniami, a także zbadać kości bydła, owiec i dzików. Naukowcy przeprowadzą również pomiary 3D artefaktów i przygotują rysunki inwentaryzacyjne.

Korea Południowa i Turcja przygotowują także wspólną wystawę o Kültepe, którą planują zorganizować około sierpnia 2027 roku z okazji 70. rocznicy stosunków dyplomatycznych między państwami. Wśród eksponatów mają znaleźć się gliniane tabliczki ilustrujące handel i codzienne życie w starożytnej Anatolii.

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