Совместная экспедиция Южной Кореи и Турции обнаружила остатки мозаики эллинистической эпохи на археологическом памятнике Кюльтепе в центральной Турции. Исследователи считают, что они были частью пола здания. Об этом сообщает Korea Herald.

О находке объявили представители Национального исследовательского института культурного наследия Южной Кореи, Министерства культуры и туризма Турции и Анкарского университета.

Первая находка такого типа

Мозаику относят к эллинистическому периоду, который длился с 323 по 30 год до нашей эры. Обнаруженный фрагмент имеет 163 сантиметра с востока на запад и 165 сантиметров с севера на юг.

Куратор Национального исследовательского института культурного наследия Ким Дэ Ён, участвовавший в раскопках, отметил, что с учетом условий вокруг находки первоначальные размеры мозаики могли превышать 250 сантиметров в длину и ширину.

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Находка стала результатом примерно двух лет совместной работы. Это первые с начала раскопок в Кюльтепе в 1948 году следы мозаичного пола, отражающего строительные техники эллинистической эпохи.

Дальнейшие исследования и выставка

Вместе с мозаикой археологи идентифицировали четыре культурных слоя, относящихся к разным периодам эллинистической эпохи. В них зафиксировали накладывающиеся друг на друга остатки сооружений, полов, стен, водных каналов и входных конструкций.

Раскопки планируют возобновить в мае–июле 2027 года. Команда намерена уточнить время сооружения здания и его связь с прилегающими пространствами, а также исследовать кости крупного рогатого скота, овец и диких кабанов. Ученые также проведут 3D-измерения артефактов и подготовят обмерные чертежи.

Южная Корея и Турция также готовят совместную выставку о Кюльтепе, которую планируют провести примерно в августе 2027 года к 70-летию дипломатических отношений между странами. Среди экспонатов должны быть глиняные таблички, иллюстрирующие торговлю и повседневную жизнь в древней Анатолии.

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