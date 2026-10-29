土耳其发现希腊化时期马赛克遗迹 — 《韩国先驱报》

韩国与土耳其联合考察队在土耳其中部的屈尔泰佩考古遗址发现了希腊化时期马赛克遗迹。研究人员认为，这些遗迹曾是建筑地面的一部分。据《韩国先驱报》报道。

韩国国立文化遗产研究所、土耳其文化和旅游部以及安卡拉大学的代表宣布了这一发现。

首个此类发现

这幅马赛克可追溯至希腊化时期，该时期从公元前323年延续至公元前30年。发现的碎片东西长163厘米，南北长165厘米。

参与发掘工作的韩国国立文化遗产研究所策展人金大英表示，鉴于发现地点周围的条件，这幅马赛克最初的长和宽可能均超过250厘米。

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这一发现是约两年联合工作的成果。这是自1948年屈尔泰佩开始发掘以来，首次发现反映希腊化时期建筑技术的马赛克地面遗迹。

进一步研究与展览

除马赛克外，考古学家还确认了属于希腊化时期不同阶段的四个文化层。其中记录了相互叠压的建筑、地面、墙体、引水渠和入口结构遗迹。

发掘工作计划于2027年5月至7月恢复。团队计划进一步确定该建筑的建造时间及其与相邻空间的关系，并研究牛、羊和野猪的骨骼。研究人员还将对文物进行3D测量，并绘制测绘图纸。

韩国和土耳其还在筹备关于屈尔泰佩的联合展览，计划于2027年8月左右举行，以纪念两国建交70周年。展品预计包括展现古代安纳托利亚贸易和日常生活的泥板。

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