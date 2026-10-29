Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung i kanclerz Niemiec Friedrich Merz mają 29 października przeprowadzić szczyt w Seulu. Strony planują omówić rozszerzenie współpracy gospodarczej między obu krajami, informuje Korea Herald.

Rozmowy w Cheong Wa Dae

Spotkanie zaplanowano w Cheong Wa Dae. Po rozmowach Lee i Merz mają wygłosić wspólne oświadczenie dla prasy, a także wziąć udział w oficjalnej kolacji, podała administracja prezydenta Korei Południowej.

Oczekuje się, że uczestnicy szczytu poruszą kwestię współpracy w perspektywicznych sektorach, w szczególności w produkcji akumulatorów, półprzewodnikach i dziedzinie sztucznej inteligencji. W programie mają się także znaleźć współpraca obronna i wojskowo-przemysłowa oraz kwestie regionalne i międzynarodowe.

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Pierwsza wizyta Merza

Będzie to pierwsza wizyta Friedricha Merza w Korei Południowej od objęcia stanowiska kanclerza Niemiec oraz pierwsza podróż szefa niemieckiego rządu do tego kraju od trzech lat. Rzeczniczka administracji prezydenckiej Kang Yu-jung oświadczyła, że wizyta powinna sprzyjać rozwojowi stosunków dwustronnych w bardziej strategicznym i zorientowanym na przyszłość kierunku.

W ramach dwudniowej wizyty Merz weźmie również udział w 19. Konferencji Azji i Pacyfiku Niemieckiego Biznesu w Seulu. Lee i Merz spotkali się wcześniej w czerwcu na marginesie szczytu G7 we Francji; obecne rozmowy będą ich trzecim spotkaniem od objęcia urzędu przez Merza.

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