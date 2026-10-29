Президент Лі та канцлер Мерц проведуть саміт у Сеулі — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 29 жовтня мають провести саміт у Сеулі. Сторони планують обговорити розширення економічної співпраці між двома країнами, повідомляє Korea Herald.

Переговори у Чхонваде

Зустріч запланована в Чхонваде. Після переговорів Лі та Мерц мають виступити зі спільною заявою для преси, а також взяти участь в офіційній вечері, повідомила адміністрація президента Південної Кореї.

Очікується, що учасники саміту порушать питання співпраці у перспективних галузях, зокрема у виробництві акумуляторів, напівпровідників і сфері штучного інтелекту. Також до порядку денного мають увійти оборонна та військово-промислова співпраця, регіональні й міжнародні питання.

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Перший візит Мерца

Це буде перший візит Фрідріха Мерца до Південної Кореї після вступу на посаду канцлера Німеччини та перша поїздка глави німецького уряду до країни за три роки. Речниця президентської адміністрації Кан Ю Чжон заявила, що візит має сприяти розвитку двосторонніх відносин у більш стратегічному та орієнтованому на майбутнє напрямі.

У межах дводенного візиту Мерц також візьме участь у 19-й Азійсько-Тихоокеанській конференції німецького бізнесу в Сеулі. Раніше Лі та Мерц зустрічалися в червні на полях саміту G7 у Франції; нинішні переговори стануть їхньою третьою зустріччю від часу вступу Мерца на посаду.

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