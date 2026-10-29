Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и канцлер Германии Фридрих Мерц должны провести саммит в Сеуле 29 октября. Стороны планируют обсудить расширение экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает Korea Herald.

Переговоры в Чхонваде

Встреча запланирована в Чхонваде. После переговоров Ли и Мерц должны выступить с совместным заявлением для прессы, а также принять участие в официальном ужине, сообщила администрация президента Южной Кореи.

Ожидается, что участники саммита поднимут вопрос сотрудничества в перспективных отраслях, в частности в производстве аккумуляторов, полупроводников и сфере искусственного интеллекта. В повестку дня также должны войти оборонное и военно-промышленное сотрудничество, региональные и международные вопросы.

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Первый визит Мерца

Это будет первый визит Фридриха Мерца в Южную Корею после вступления в должность канцлера Германии и первая поездка главы германского правительства в страну за три года. Пресс-секретарь президентской администрации Кан Ю Чжон заявила, что визит должен способствовать развитию двусторонних отношений в более стратегическом и ориентированном на будущее направлении.

В рамках двухдневного визита Мерц также примет участие в 19-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса в Сеуле. Ранее Ли и Мерц встречались в июне на полях саммита G7 во Франции; нынешние переговоры станут их третьей встречей с момента вступления Мерца в должность.

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