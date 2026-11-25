Netflix отменил комедийный сериал о гольфе The Hawk после первого сезона. Главную роль в шоу исполнил Уилл Феррелл; это была его первая регулярная телевизионная роль после SNL, сообщает Variety.

Показатели и стоимость сериала

Сериал дебютировал на стриминговой платформе в июле. После выхода он в течение трех недель входил в глобальный топ-10 Netflix. В то же время, по данным источников Variety, стоимость сериала выросла из-за гонорара Феррелла, который был не только исполнителем главной роли, но и соавтором проекта. Это повысило порог успеха, необходимый для продления шоу на второй сезон.

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Сюжет и актерский состав

Главный герой The Hawk — Лонни Хокинс, которого сыграл Феррелл. Согласно официальному описанию, он был гольфистом номер один в 2004 году и пытается вернуть прежнюю форму в конце карьеры. Его бывшая жена и сын Лэнс, которого называют новой звездой гольфа, считают, что Лонни уже не сможет продолжать карьеру. Однако герой стремится выиграть еще один мейджор, чтобы оформить карьерный Большой шлем в гольфе.

Помимо Феррелла, в сериале сыграли Молли Шеннон, Джимми Татро, Форчун Файмстер, Люк Уилсон, Крис Парнелл, Кейтлин Тарвер и Дэвид Хорнсби.

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