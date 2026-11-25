Netflix skasował komediowy serial golfowy The Hawk po pierwszym sezonie. Główną rolę w produkcji zagrał Will Ferrell; była to jego pierwsza regularna rola telewizyjna od czasu SNL, informuje Variety.

Wyniki i koszt serialu

Serial zadebiutował na platformie streamingowej w lipcu. Po premierze przez trzy tygodnie znajdował się w globalnym top 10 Netflixa. Jednocześnie, według źródeł Variety, koszt serialu wzrósł z powodu honorarium Ferrella, który był nie tylko odtwórcą głównej roli, ale także współtwórcą projektu. Podniosło to próg sukcesu niezbędny do przedłużenia produkcji na drugi sezon.

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Fabuła i obsada

Głównym bohaterem The Hawk jest Lonnie Hawkins, którego zagrał Ferrell. Zgodnie z oficjalnym opisem był on golfistą numer jeden w 2004 roku i pod koniec kariery próbuje odzyskać dawną formę. Jego była żona oraz syn Lance, nazywany nową gwiazdą golfa, uważają, że Lonnie nie będzie już w stanie kontynuować kariery. Bohater chce jednak wygrać jeszcze jeden turniej major, aby skompletować karierowego Wielkiego Szlema w golfie.

Oprócz Ferrella w serialu wystąpili Molly Shannon, Jimmy Tatro, Fortune Feimster, Luke Wilson, Chris Parnell, Caitlin Tarver i David Hornsby.

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