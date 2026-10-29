W Izraelu źródła bliskie osobom powiązanym z przestępczością zorganizowaną poinformowały o ich sympatiach politycznych podczas wyborów do Knesetu. Jak podaje Jerusalem Post, rozmówcy Walla stwierdzili, że źródła bliskie rodzinie Jarushi wskazały na poparcie dla arabskich partii Ra'am i Zjednoczonej Listy.

Według publikacji rodzina Jarushi jest powiązana z jedną z najbardziej znanych organizacji przestępczych w kraju. Jednocześnie informacje o preferencjach politycznych opierają się na słowach osób bliskich tym ludziom i nie potwierdzają, na kogo dokładnie głosowali.

Sympatie Eitana Hii

Według osób z jego otoczenia Eitan Hia preferuje lewicowego polityka Yaira Golana. Jerusalem Post zauważa, że wśród osób powiązanych ze środowiskiem przestępczym nie ma jednolitych preferencji politycznych: przynależność do konkretnej rodziny lub struktury przestępczej nie oznacza, że jej członkowie głosują tak samo.

Osoby powiązane z organizacjami przestępczymi mogą uczestniczyć w wyborach, jeśli zachowują prawo głosu. Wybrany Kneset między innymi określa legislacyjne narzędzia państwa służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

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Głosowanie w placówkach detencyjnych

Lokale wyborcze działały także w izraelskich więzieniach i placówkach detencyjnych. Po zamknięciu lokali o godz. 20:00 Izraelska Służba Więzienna poinformowała o frekwencji na poziomie 88,7% wśród więźniów i zatrzymanych uprawnionych do głosowania.

Głosowanie koordynowano z Centralną Komisją Wyborczą, a nad procesem czuwali sędziowie i oficjalni obserwatorzy. Tajne głosowanie odbywało się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

Pod koniec 2024 roku w kraju weszła w życie Ustawa o ochronie społeczeństwa przed organizacjami przestępczymi. Pod ściśle określonymi warunkami pozwala ona sądom nakładać ograniczenia na osoby działające w takich strukturach, nawet bez formalnego oskarżenia, w tym zakazywać im odwiedzania określonych rejonów, kontaktowania się z konkretnymi osobami lub nakazywać pozostanie w domu.

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