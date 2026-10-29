在以色列，与有组织犯罪相关人士关系密切的消息人士透露了他们在议会选举期间的政治倾向。据《耶路撒冷邮报》报道，Walla的消息人士称，接近杰鲁希家族的消息人士表示支持阿拉伯政党拉阿姆和联合名单。

据该报报道，杰鲁希家族与该国最引人注目的犯罪组织之一有关联。同时，有关政治偏好的信息基于接近这些人士者的说法，并不能证实他们具体投票给了谁。

埃坦·希亚的政治倾向

据其身边人士称，埃坦·希亚更倾向于左翼政治人物亚伊尔·戈兰。《耶路撒冷邮报》指出，与犯罪圈子有关联的人士并不存在统一的政治偏好：属于某个特定家族或犯罪结构，并不意味着其成员会作出相同的投票选择。

与犯罪组织有关联的人士若保有投票权，便可以参加选举。经选举产生的议会尤其决定国家打击有组织犯罪的立法工具。

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羁押机构中的投票

以色列的监狱和羁押机构也设立了投票站。投票站于20:00关闭后，以色列监狱管理局报告称，在有投票资格的囚犯和被拘留者中，投票率为88.7%。

投票与中央选举委员会协调进行，法官和官方观察员对过程进行了监督。无记名投票在加强安全和维护公共秩序的措施下进行。

2024年底，《保护公众免受犯罪组织侵害法》在该国生效。在严格规定的条件下，该法允许法院对在此类结构中活动的人实施限制，即使没有正式指控；其中包括禁止其前往特定区域、与特定人员接触，或要求其留在家中。

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