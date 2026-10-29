В Израиле источники, близкие к людям, связанным с организованной преступностью, сообщили об их политических симпатиях во время выборов в Кнессет. Как сообщает Jerusalem Post, собеседники Walla заявили, что источники, близкие к семье Джаруши, указали на поддержку арабских партий Раам и Объединенного списка.

По данным издания, семью Джаруши связывают с одной из наиболее заметных преступных организаций страны. В то же время информация о политических предпочтениях основана на словах приближенных к этим людям лиц и не подтверждает, за кого именно они проголосовали.

Симпатии Эйтана Хии

По словам его окружения, Эйтан Хия отдает предпочтение левому политику Яиру Голану. Jerusalem Post отмечает, что среди людей, связанных с криминальной средой, нет единых политических предпочтений: принадлежность к конкретной семье или преступной структуре не означает одинакового голосования ее членов.

Лица, связанные с преступными организациями, могут участвовать в выборах, если сохраняют право голоса. Избранный Кнессет, в частности, определяет законодательные инструменты государства для противодействия организованной преступности.

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Голосование в учреждениях содержания под стражей

Избирательные участки также работали в израильских тюрьмах и учреждениях содержания под стражей. После закрытия участков в 20:00 Пенитенциарная служба Израиля сообщила о явке 88,7% среди заключенных и задержанных, имевших право голоса.

Голосование координировали с Центральной избирательной комиссией, а за процессом следили судьи и официальные наблюдатели. Тайное голосование проходило при усиленных мерах безопасности и охраны общественного порядка.

В конце 2024 года в стране вступил в силу Закон о защите общественности от преступных организаций. При строго определенных условиях он позволяет судам вводить ограничения для лиц, действующих в таких структурах, даже без официального обвинения: в частности, запрещать посещать определенные районы, контактировать с конкретными людьми или обязывать оставаться дома.

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