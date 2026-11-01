Minister obrony Iranu Mehrdad Ahlaghi Ketabchi oświadczył, że kraj szybko wzmacnia zdolności bojowe swoich sił zbrojnych, aby móc reagować bez ograniczeń geograficznych. Jak powiedział, Teheran zdecydowanie pracuje nad rozwojem „inteligentnych” zdolności bojowych sił zbrojnych.

Oświadczenie ministra obrony

Ahlaghi Ketabchi powiedział, że modernizacja odbywa się zgodnie z wytycznymi najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego. Oświadczył również, że Iran nie zostanie zaskoczony i nie zatrzyma się pod presją, a na każdy atak, jak powiedział, zostanie udzielona odpowiednia, zdecydowana i skuteczna odpowiedź.

Minister dodał, że Iran nie zrezygnuje z rozwoju naukowego i technologicznego z powodu gróźb lub presji. O jego wypowiedziach informuje Anadolu Agency.

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Mediacja w sprawie negocjacji

Wypowiedzi padły w kontekście wysiłków mediacyjnych Kataru i Pakistanu, których celem jest wznowienie rozmów między Waszyngtonem a Teheranem. Agencja informuje również o postępach w pośrednich negocjacjach w Dosze. Strony dążą do osiągnięcia porozumień w sprawie irańskiego programu nuklearnego, złagodzenia sankcji oraz bezpieczeństwa żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

W materiale zaznaczono również, że napięcia w regionie utrzymują się po atakach USA i Izraela na Iran 28 lutego oraz późniejszej odpowiedzi Teheranu w regionie. Pomimo wysiłków dyplomatycznych i memorandum podpisanego przez Waszyngton i Teheran w czerwcu utrzymywały się napięcia dotyczące ustaleń bezpieczeństwa i żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

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