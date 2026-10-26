В Кветте, Пакистан, племенные лидеры выступили против инициативы отменить традиционные системы сардари и навабов посредством резолюции провинциальной ассамблеи. Они заявили, что такой документ не может ликвидировать систему, которая, по их словам, существует веками.

Как сообщает Dawn, представители племен на пресс-конференции в воскресенье сообщили, что в Ассамблею Белуджистана внесли резолюцию об отмене этих систем. Они подчеркнули, что статус сардара является традиционным и наследственным, а не только официальным назначением.

Аргументы племенных лидеров

Наваб Мухаммад Хан Шахвани заявил, что проступки отдельного племенного вождя или его соратника не должны быть поводом для осуждения всей системы. По его словам, племенные лидеры разрешали споры по взаимному согласию сторон, а в отдельных случаях налагали штрафы, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Представители племен утверждают, что этот механизм на протяжении поколений обеспечивал доступное и недорогое разрешение споров. Они призвали власти объяснить основания для отмены традиционной системы и предоставить доказательства ее вредности.

Требование укрепить государственные институты

Шахвани отметил, что поддержание правопорядка, безопасности, мира, предоставление базовых услуг и быстрого доступного правосудия является обязанностью государства. По его мнению, власти должны сначала улучшить управление и укрепить доверие граждан, а уже затем рассматривать изменения племенного устройства.

Сардар Камал Хан Бангулзай также заявил, что одной резолюции ассамблеи недостаточно для ликвидации систем сардари и навабов. Он добавил, что в случае их отмены правительство должно укрепить формальную судебную систему, чтобы люди и дальше имели быстрый и финансово доступный доступ к правосудию. Отдельно он заявил, что из-за ситуации с безопасностью в Белуджистане племенные вожди и другие влиятельные деятели не могут свободно передвигаться за пределами Кветты.

Читай нас в