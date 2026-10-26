В Израиле старший помощник и личный медиасоветник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Йонатан Урих в 2024 году получил 1,19 млн шекелей за работу с иностранными клиентами. Об этом со ссылкой на телеканал KAN сообщает Jerusalem Post. По данным канала, средства поступали от консалтинговой компании Perception Media, владельцем которой является Исраэль Эйнхорн.

Выплаты за иностранные проекты

Урих официально работал внешним советником премьер-министра, одновременно выполняя работу для иностранных государств. Среди таких проектов были связанные с Катаром. Материалы расследования, на которые ссылается KAN, свидетельствуют, что с января по сентябрь 2024 года Урих получил 1,19 млн шекелей.

В частности, в январе ему перечислили 68 тыс. шекелей, в феврале — 178 тыс., в марте — 99 тыс., в апреле — 79 тыс., в мае — 206 тыс. шекелей. Еще три выплаты по 178 тыс. шекелей были произведены в августе и сентябре.

KAN также сообщил, что у Уриха не было соглашения о предотвращении конфликта интересов, а его работа не проходила проверку безопасности. Судья Мизрахи в целом согласился с позицией Уриха относительно его статуса внешнего советника, тогда как судья Михельс выразил по этому поводу обеспокоенность.

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Подозрения по делу Катаргейт

Урих является одним из центральных подозреваемых в расследовании дела Катаргейт. Следователи Национального подразделения международных расследований Lahav 433 подозревают, что он мог помочь организовать встречу Нетаньяху с бывшим высокопоставленным сотрудником Моссада.

По данным N12, этот бывший чиновник подозревается в причастности к делу Катаргейт. Непубличная встреча с Нетаньяху состоялась летом 2024 года и не была внесена в официальный график премьер-министра. Во время допроса Урих отрицал, что его просили организовать эту встречу или что бывший сотрудник Моссада обращался к нему для координации контактов с главой правительства.

Контакты с катарскими чиновниками

По данным издания, бывший сотрудник Моссада подозревается в содействии организации встреч Уриха и Эйнхорна с Али аль-Тавади, высокопоставленным катарским чиновником, близким к эмиру. Лица, причастные к проекту, также встречались в Лондоне, Париже и Берлине, где обсуждали совместный проект Lighthouse, который впоследствии стал кампанией по улучшению имиджа Катара.

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