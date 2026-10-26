W Izraelu Jonatan Urich, starszy pomocnik i osobisty doradca medialny premiera Binjamina Netanjahu, otrzymał w 2024 roku 1,19 mln szekli za pracę z zagranicznymi klientami. Powołując się na kanał telewizyjny KAN, informuje o tym Jerusalem Post. Według kanału środki pochodziły od firmy konsultingowej Perception Media, której właścicielem jest Israel Einhorn.

Płatności za zagraniczne projekty

Urich oficjalnie pracował jako zewnętrzny doradca premiera, jednocześnie wykonując pracę dla obcych państw. Wśród takich projektów były te związane z Katarem. Materiały śledztwa, na które powołuje się KAN, wskazują, że od stycznia do września 2024 roku Urich otrzymał 1,19 mln szekli.

W szczególności w styczniu przelano mu 68 tys. szekli, w lutym — 178 tys., w marcu — 99 tys., w kwietniu — 79 tys., a w maju — 206 tys. szekli. Kolejne trzy płatności po 178 tys. szekli każda zrealizowano w sierpniu i wrześniu.

KAN poinformował również, że Urich nie miał porozumienia dotyczącego zapobiegania konfliktowi interesów, a jego praca nie przeszła kontroli bezpieczeństwa. Sędzia Mizrahi zasadniczo zgodził się ze stanowiskiem Uricha w sprawie jego statusu zewnętrznego doradcy, podczas gdy sędzia Michels wyraził w tej sprawie zaniepokojenie.

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Podejrzenia w sprawie Katargate

Urich jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie w sprawie Katargate. Śledczy z Lahav 433, Krajowej Jednostki ds. Dochodzeń Międzynarodowych, podejrzewają, że mógł pomóc w zorganizowaniu spotkania Netanjahu z byłym wysokim rangą funkcjonariuszem Mosadu.

Według N12 były urzędnik jest podejrzewany o związek ze sprawą Katargate. Niepubliczne spotkanie z Netanjahu odbyło się latem 2024 roku i nie zostało wpisane do oficjalnego harmonogramu premiera. Podczas przesłuchania Urich zaprzeczył, że proszono go o zorganizowanie tego spotkania lub że były funkcjonariusz Mosadu zwracał się do niego w celu koordynowania kontaktów z szefem rządu.

Kontakty z katarskimi urzędnikami

Według publikacji były pracownik Mosadu jest podejrzewany o pomoc w organizowaniu spotkań Uricha i Einhorna z Alim al-Tawadim, wysokim rangą katarskim urzędnikiem bliskim emirowi. Osoby zaangażowane w projekt spotykały się również w Londynie, Paryżu i Berlinie, gdzie omawiały wspólny projekt Lighthouse, który później stał się kampanią mającą poprawić wizerunek Kataru.

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