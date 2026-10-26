Naukowcy w prowincji Junnan w południowo-zachodnich Chinach odkryli nowy gatunek grzyba — Dianjunus rex. Jego owocniki mogą osiągać 50 centymetrów wysokości i ważyć prawie 2,2 kilograma, informuje RMF24.

Nowa rodzina grzybów

Dianjunus rex zaliczono do nowej rodziny Dianjunaceae. Nazwa gatunku częściowo nawiązuje do tyranozaura rexa. Według publikacji ewolucyjne korzenie tej rodziny sięgają okresu sprzed około 65 milionów lat — czasu po katastrofie, która zakończyła erę dinozaurów.

Owocniki grzyba mają jasnokremowe zabarwienie i przypominają palcowate struktury wyrastające ponad ściółkę leśną. Młode okazy mają zaokrąglone wierzchołki, a później przybierają palcowaty lub rozgałęziony kształt. Z wiekiem ich powierzchnia ciemnieje.

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Największy spośród znanych workowców

Nowy gatunek nazwano największym znanym przedstawicielem workowców, czyli grzybów workowych. Do tej grupy należą między innymi trufle, smardze i drożdże; liczy ona około 65 tysięcy gatunków. Poprzednim rekordzistą był Engleromyces goetzei z Kenii, który osiąga 30 centymetrów średnicy.

Miejscowi rolnicy wcześniej natrafiali na ten grzyb w lasach i go próbowali — jak dotąd bez negatywnych konsekwencji. Nie ma jednak danych dotyczących przydatności Dianjunus rex do spożycia. Gatunek odkryto wyłącznie w tropikalnych i subtropikalnych warunkach Junnanu.

Według szacunków na świecie może istnieć od 2 do 13 milionów gatunków grzybów, podczas gdy opisano około 150 tysięcy. Grzyby rozkładają materię organiczną i wspierają wzrost roślin w ekosystemach.

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