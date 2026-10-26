中国发现高达50厘米的新种真菌——RMF24

中国西南部云南省的科学家发现了一种新真菌——Dianjunus rex。其子实体最高可达50厘米，重量接近2.2公斤，RMF24报道。

一个新的真菌科

Dianjunus rex被归入一个新科——Dianjunaceae。该物种名称部分指向霸王龙。该媒体称，这一科的进化根源可追溯至约6500万年前，即结束恐龙时代的灾难发生之后的时期。

这种真菌的子实体呈浅奶油色，形似从森林地表层上方长出的指状结构。幼体的顶部呈圆形，随后会形成指状或分枝状。其表面会随着年龄增长而变暗。

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已知子囊菌中最大的一种

这一新物种被称为已知子囊菌，即囊状真菌中最大的代表。该类群包括块菌、羊肚菌和酵母等，约有6.5万种。此前的纪录保持者是来自肯尼亚的Engleromyces goetzei，其直径可达30厘米。

当地农民此前曾在森林中遇到这种真菌并品尝过，至今未出现负面后果。不过，目前没有关于Dianjunus rex是否适宜食用的数据。该物种仅在云南的热带和亚热带环境中被发现。

据估计，全球可能存在200万至1300万种真菌，而已被描述的约有15万种。真菌能够分解有机物，并在生态系统中支持植物生长。

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