Учёные в провинции Юньнань на юго-западе Китая обнаружили новый вид гриба — Dianjunus rex. Его плодовые тела могут достигать 50 сантиметров в высоту и весить почти 2,2 килограмма, сообщает RMF24.

Новое семейство грибов

Dianjunus rex отнесли к новому семейству Dianjunaceae. Название вида частично отсылает к тираннозавру рексу. По данным издания, эволюционные корни этого семейства уходят в период около 65 миллионов лет назад — время после катастрофы, завершившей эру динозавров.

Плодовые тела гриба имеют светло-кремовую окраску и напоминают пальцевидные структуры, возвышающиеся над лесной подстилкой. Молодые экземпляры имеют округлые верхушки, а позднее приобретают пальцевидную или разветвлённую форму. С возрастом их поверхность темнеет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Крупнейший среди известных аскомицетов

Новый вид назвали крупнейшим известным представителем аскомицетов, или сумчатых грибов. К этой группе относятся, в частности, трюфели, сморчки и дрожжи; она насчитывает около 65 тысяч видов. Предыдущим рекордсменом был Engleromyces goetzei из Кении, достигающий 30 сантиметров в диаметре.

Местные фермеры ранее встречали этот гриб в лесах и пробовали его — до сих пор без негативных последствий. В то же время данных о пригодности Dianjunus rex к употреблению нет. Вид обнаружили только в тропических и субтропических условиях Юньнаня.

По оценкам, в мире может существовать от 2 до 13 миллионов видов грибов, тогда как описано примерно 150 тысяч. Грибы разлагают органическое вещество и поддерживают рост растений в экосистемах.

Читай нас в