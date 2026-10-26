Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że papież Leon XIV odbędzie podróż apostolską do Urugwaju, Argentyny i Peru od 6 do 17 listopada 2026 roku. Jak informuje ANSA English, wizyta odbędzie się zgodnie z wcześniej ogłoszoną trasą.

Trasa podróży

Pontyf odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. W oświadczeniu Stolicy Apostolskiej zaznaczono, że planowana podróż apostolska do Ameryki Łacińskiej odbędzie się zgodnie z wcześniej opublikowanym programem.

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Stan zdrowia papieża

Potwierdzenie podróży opublikowano po niedawnej operacji papieża z powodu raka płuc. Według oświadczenia Watykanu lekarz Luigi Carbone poinformował, że pooperacyjna rekonwalescencja pontyfa trwa, a ostatnie badania medyczne potwierdziły jego dobry stan zdrowia.

Stolica Apostolska oświadczyła, że obecny obraz kliniczny, wyniki badań diagnostycznych i analiz laboratoryjnych nie wykazały przeciwwskazań, które mogłyby uniemożliwić planowaną podróż apostolską.

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