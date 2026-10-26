Пресс-служба Святого Престола подтвердила, что Папа Лев XIV совершит апостольское путешествие в Уругвай, Аргентину и Перу с 6 по 17 ноября 2026 года. Как сообщает ANSA English, визит состоится по ранее опубликованному маршруту.

Маршрут поездки

Понтифик посетит Уругвай, Аргентину и Перу. В заявлении Святого Престола отметили, что запланированное апостольское путешествие в Латинскую Америку состоится в соответствии с ранее опубликованной программой.

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Состояние здоровья Папы

Подтверждение поездки было опубликовано после недавней операции Папы из-за рака лёгких. Согласно заявлению Ватикана, врач Луиджи Карбоне сообщил, что послеоперационное восстановление понтифика продолжается, а последние медицинские обследования подтвердили его хорошее состояние здоровья.

В Святом Престоле заявили, что текущая клиническая картина, результаты диагностических исследований и лабораторных анализов не выявили противопоказаний, которые могли бы помешать запланированному апостольскому путешествию.

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