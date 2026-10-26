在以色列，总理本雅明·内塔尼亚胡的高级助理兼个人媒体顾问约纳坦·乌里赫于2024年因与外国客户合作获得了119万谢克尔。《耶路撒冷邮报》援引KAN电视台报道称，这些资金来自咨询公司Perception Media，该公司的所有者是以色列·艾因霍恩。

外国项目的付款

乌里赫正式担任总理的外部顾问，同时也为外国政府开展工作。这些项目中包括与卡塔尔有关的项目。KAN援引的调查材料显示，乌里赫在2024年1月至9月期间获得了119万谢克尔。

具体而言，他在1月收到6.8万谢克尔，2月收到17.8万，3月收到9.9万，4月收到7.9万，5月收到20.6万谢克尔。此外，在8月和9月还进行了三笔每笔17.8万谢克尔的付款。

KAN还报道称，乌里赫没有关于防止利益冲突的协议，其工作也未经过安全审查。米兹拉希法官总体上同意乌里赫关于其外部顾问身份的立场，而米歇尔斯法官则对此表示担忧。

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卡塔尔门案件中的嫌疑

乌里赫是卡塔尔门案件调查中的核心嫌疑人之一。国际调查国家部门Lahav 433的调查人员怀疑，他可能协助安排内塔尼亚胡与一名前摩萨德高级官员会面。

据N12报道，这名前官员被怀疑与卡塔尔门案件有关。与内塔尼亚胡的非公开会面发生在2024年夏季，且未被列入总理的官方日程。乌里赫在讯问期间否认有人要求他安排这次会面，也否认这名前摩萨德官员曾联系他以协调与政府首脑的接触。

与卡塔尔官员的接触

据该报报道，这名前摩萨德员工被怀疑协助安排乌里赫和艾因霍恩与阿里·塔瓦迪会面。塔瓦迪是一名接近埃米尔的卡塔尔高级官员。参与该项目的人员还在伦敦、巴黎和柏林会面，讨论共同的“灯塔”项目，该项目后来成为改善卡塔尔形象的宣传活动。

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