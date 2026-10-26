Радник прем’єра Нетаньягу Уріх отримав 1,19 млн шекелів за проєкти — Jerusalem Post

В Ізраїлі старший помічник і особистий медіарадник прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Йонатан Уріх у 2024 році отримав 1,19 млн шекелів за роботу з іноземними клієнтами. Про це з посиланням на телеканал KAN повідомляє Jerusalem Post. За даними каналу, кошти надходили від консалтингової компанії Perception Media, власником якої є Ізраїль Ейнгорн.

Виплати за іноземні проєкти

Уріх офіційно працював зовнішнім радником прем’єр-міністра, водночас виконував роботу для іноземних держав. Серед таких проєктів були пов’язані з Катаром. Матеріали розслідування, на які посилається KAN, свідчать, що в січні—вересні 2024 року Уріх отримав 1,19 млн шекелів.

Зокрема, у січні йому перерахували 68 тис. шекелів, у лютому — 178 тис., у березні — 99 тис., у квітні — 79 тис., у травні — 206 тис. шекелів. Ще три виплати по 178 тис. шекелів було здійснено в серпні та вересні.

KAN також повідомив, що Уріх не мав домовленості щодо запобігання конфлікту інтересів, а його робота не проходила перевірки безпеки. Суддя Мізрахі загалом погодився з позицією Уріха щодо його статусу зовнішнього радника, тоді як суддя Міхельс висловив занепокоєння з цього приводу.

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Підозри у справі Катаргейт

Уріх є одним із центральних підозрюваних у розслідуванні справи Катаргейт. Слідчі Національного підрозділу міжнародних розслідувань Lahav 433 підозрюють, що він міг допомогти організувати зустріч Нетаньягу з колишнім високопоставленим співробітником Моссаду.

За даними N12, цього колишнього посадовця підозрюють у причетності до справи Катаргейт. Непублічна зустріч із Нетаньягу відбулася влітку 2024 року і не була внесена до офіційного графіка прем’єр-міністра. Під час допиту Уріх заперечив, що його просили організувати цю зустріч або що колишній посадовець Моссаду звертався до нього для координації контактів із главою уряду.

Контакти з катарськими посадовцями

За даними видання, колишнього співробітника Моссаду підозрюють у сприянні організації зустрічей Уріха та Ейнгорна з Алі аль-Таваді, високопоставленим катарським посадовцем, близьким до еміра. Причетні до проєкту особи також зустрічалися в Лондоні, Парижі та Берліні, де обговорювали спільний проєкт Lighthouse, який згодом став кампанією з поліпшення іміджу Катару.

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