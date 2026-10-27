В бразильском штате Амазонас правоохранители задержали 11 человек, которых подозревают в преднамеренных поджогах. Задержания произошли 17 октября в муниципалитете Аутазес на фоне масштабных пожаров, дым от которых ухудшил качество воздуха в Манаусе — крупнейшем городе Амазонии.

Как сообщает Mongabay, с 1 по 19 октября Бразильский национальный институт космических исследований INPE зафиксировал в штате 1921 очаг пожаров. Это на 202% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В столичном регионе Манауса выявили 584 очага, в том числе 197 — в Аутазесе и 134 — в Итакоатиаре.

Дым и закрытие школ

В конце сентября дым уже затянул небо над Манаусом, а 8 и 9 октября ситуация ухудшилась настолько, что занятия в муниципальных школах и университетах приостановили. По данным федерального исследовательского института здравоохранения Fiocruz, 8 октября среднесуточная концентрация мелкодисперсной пыли PM2.5 составила 99 микрограммов на кубический метр — в шесть раз выше рекомендованного ВОЗ суточного уровня в 15 микрограммов.

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Девять дней спустя, когда температура в регионе достигала 33–37°C, концентрация частиц местами превышала ориентир ВОЗ в 30 раз. Жители сообщали о раздражении горла, затруднённом дыхании и проблемах со сном из-за дыма, проникавшего в дома.

Расследование поджогов

К 14 октября совместная рабочая группа открыла 120 производств по предполагаемым преступлениям, связанным с пожарами. Прокуратура Аутазеса также начала гражданское расследование происхождения возгораний, зафиксированных 11–13 октября. По данным местной газеты A Crítica, в проверках участвуют природоохранное агентство IBAMA, федеральная и гражданская полиция, а также Институт охраны окружающей среды Амазонаса.

Федеральные власти 17 октября объявили об усилении борьбы с пожарами: в штат должны направить дополнительные самолёты, силовиков и военных, расширить медицинскую инфраструктуру и выделить средства на экстренные меры. В период с 20 по 25 октября INPE зафиксировал в штате 214 очагов пожаров, а качество воздуха в Манаусе улучшилось.

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