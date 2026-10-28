На Багамах король Карл III заявил, что лидеры Содружества наций на следующей неделе обсудят вопросы, связанные с наследием рабства. Это произойдет на встрече глав правительств Содружества наций, которую примут Антигуа и Барбуда, сообщает The Guardian.

Тур по Карибскому региону

Карл прибыл на Багамы в рамках девятидневного тура по Карибскому региону. Там он принял участие в молодежном мероприятии в парке Клиффорд — месте, где страна в 1973 году официально обрела независимость от британского колониального правления.

В своей речи король признал огромные страдания, которые люди на островах и за их пределами перенесли в прошлом. Его поездка проходит на фоне возобновившихся призывов карибских государств к Великобритании принести извинения за зверства трансатлантического рабства и начать переговоры о репарациях.

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Требования извинений

Национальный комитет Багам по вопросам репараций заявил, что слова монарха не соответствуют требованиям справедливости. В комитете подчеркнули, что культура Багам сформировалась благодаря способности народа выжить вопреки ужасам, травме и унижению. По мнению комитета, королевская семья и британское правительство должны признать свою роль и принести полные официальные извинения.

Председатель Комиссии Карибского сообщества по репарациям Хилари Беклз заявил, что регион ожидает надлежащего правосудия, которое должно начинаться с раскаяния. В четверг Карл должен посетить Гайану, президент которой Мохамед Ирфаан Али ранее также призывал монарха извиниться.

По данным издания, британское правительство не советовало королю извиняться или предлагать репарации, придерживаясь устоявшейся политики. Премьер-министр Энди Бернем и глава МИД Эд Милибенд должны присоединиться к королю на встрече на Антигуа и Барбуде.

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