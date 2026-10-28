Na Bahamach król Karol III oświadczył, że przywódcy Wspólnoty Narodów w przyszłym tygodniu omówią kwestie związane z dziedzictwem niewolnictwa. Odbędzie się to podczas spotkania szefów rządów Wspólnoty Narodów, którego gospodarzami będą Antigua i Barbuda, donosi „The Guardian”.

Podróż po Karaibach

Karol przybył na Bahamy w ramach dziewięciodniowej podróży po regionie Karaibów. Wziął tam udział w wydarzeniu młodzieżowym w Clifford Parku, miejscu, w którym kraj oficjalnie uzyskał niepodległość od brytyjskich rządów kolonialnych w 1973 roku.

W przemówieniu król uznał wielkie cierpienia, których w przeszłości doświadczyli ludzie na wyspach i poza nimi. Jego podróż odbywa się w obliczu ponowionych apeli państw karaibskich do Wielkiej Brytanii o przeprosiny za okrucieństwa transatlantyckiego niewolnictwa i rozpoczęcie negocjacji w sprawie reparacji.

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Żądania przeprosin

Bahamski Narodowy Komitet ds. Reparacji oświadczył, że słowa monarchy nie spełniają wymogów sprawiedliwości. Komitet podkreślił, że kultura Bahamów ukształtowała się dzięki zdolności narodu do przetrwania mimo grozy, traumy i upokorzenia. Według komitetu rodzina królewska i brytyjski rząd muszą uznać swoją rolę oraz złożyć pełne oficjalne przeprosiny.

Przewodniczący Komisji Reparacyjnej Wspólnoty Karaibskiej Hilary Beckles oświadczył, że region oczekuje należytej sprawiedliwości, która musi zaczynać się od skruchy. W czwartek Karol ma odwiedzić Gujanę, której prezydent Mohamed Irfaan Ali również wcześniej wzywał monarchę do przeprosin.

Według publikacji brytyjski rząd nie doradzał królowi przepraszania ani oferowania reparacji, trzymając się ustalonej polityki. Premier Andy Burnham i szef dyplomacji Ed Miliband mają dołączyć do króla na spotkaniu na Antigui i Barbudzie.

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