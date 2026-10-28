查尔斯三世国王在巴哈马表示，英联邦领导人将于下周讨论与奴隶制遗留问题有关的议题。据《卫报》报道，相关讨论将在由安提瓜和巴布达主办的英联邦政府首脑会议上进行。

加勒比地区之行

查尔斯作为为期九天的加勒比地区访问的一部分抵达巴哈马。他在那里参加了克利福德公园的一场青年活动；1973年，该国正是在此地正式摆脱英国殖民统治而独立。

国王在演讲中承认，过去岛屿上及其他地区的人们曾遭受巨大苦难。此次访问正值加勒比国家再次呼吁英国为跨大西洋奴隶制的暴行道歉，并启动有关赔偿的谈判之际。

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要求道歉

巴哈马国家赔偿委员会表示，君主的言辞不符合正义的要求。该委员会强调，巴哈马文化是在人民尽管经历恐怖、创伤和屈辱仍得以生存的能力中形成的。委员会认为，王室和英国政府必须承认自身的角色，并作出完整的正式道歉。

加勒比共同体赔偿委员会主席希拉里·贝克尔斯表示，该地区期待得到应有的正义，而这必须从悔罪开始。查尔斯计划于周四访问圭亚那，该国总统穆罕默德·伊尔法安·阿里此前也曾呼吁这位君主道歉。

据该媒体报道，英国政府遵循既定政策，并未建议国王道歉或提出赔偿。首相安迪·伯纳姆和外交大臣埃德·米利班德预计将与国王一同出席在安提瓜和巴布达举行的会议。

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