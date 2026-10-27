亚马孙州拘留11名涉嫌纵火者——Mongabay

巴西亚马孙州执法人员拘留了11名涉嫌故意纵火的人。这些拘留行动于10月17日在奥塔泽斯市进行，当时大规模火灾产生的烟雾恶化了亚马孙地区最大城市马瑙斯的空气质量。

据Mongabay报道，从10月1日至19日，巴西国家空间研究所（INPE）在该州记录到1921个火点。这比2025年同期高出202%。马瑙斯都市区发现了584个火点，其中197个在奥塔泽斯，134个在伊塔科阿蒂亚拉。

烟雾与学校停课

9月底，烟雾已笼罩马瑙斯上空，而10月8日和9日，情况恶化到市立学校和大学暂停课程的程度。根据联邦卫生研究机构Fiocruz的数据，10月8日，细颗粒物PM2.5的日均浓度为每立方米99微克——是世界卫生组织建议的每立方米15微克日均水平的六倍。

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九天后，当地气温达到33–37°C时，部分地区的颗粒物浓度超过世界卫生组织指导值30倍。居民报告称，由于烟雾进入住所，他们出现喉咙刺激、呼吸困难和睡眠问题。

纵火调查

截至10月14日，联合工作组已就疑似与火灾有关的犯罪行为启动120起程序。奥塔泽斯检察机关还就10月11日至13日记录的起火原因展开民事调查。据当地报纸A Crítica报道，参与检查的机构包括环境机构IBAMA、联邦警察和民警，以及亚马孙州环境保护研究所。

联邦当局于10月17日宣布加强灭火工作：将向该州增派飞机、安全人员和军人，扩大医疗基础设施，并拨款用于紧急措施。10月20日至25日期间，INPE在该州记录到214个火点，马瑙斯的空气质量有所改善。

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