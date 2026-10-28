尼泊尔政府于4月实施的两天周末制度促进了国内旅游业增长。加德满都附近的酒店和度假村报告称，周末预订更加活跃，《加德满都邮报》报道。

周末出行

尼泊尔酒店协会主席比奈亚克·沙阿表示，尼泊尔人的旅行习惯已经改变。据他称，短途旅行的热门目的地包括加德满都谷地附近的博卡拉、杜利凯尔和纳加尔果德。25岁至45岁的情侣、有学龄儿童的家庭以及乘坐私家车出行的朋友团体旅行得更加频繁。

纳加尔果德Mystic Mountain Resort的销售与营销经理阿米塔·什雷斯塔表示，客人现在更容易规划休闲行程。此前，他们不得不在周五缩短工作日后出发，而现在可以在周六抵达并于周日返回。她表示，周末预订量已增至40%至50%。

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加德满都谷地以外的需求

尼泊尔酒店协会巴格马蒂分会主席拉姆·桑达尔·巴克指出，如今酒店和度假村在周五和周六有时会被全部订满。游客也更常前往加德满都谷地以外的地方——辛杜利的马尔科特地区、班迪普尔、廓尔喀和努瓦科特。他认为，这推动了乡村旅游和旅游目的地的推广。

Prakriti Resort and Organic Farm创始人阿伦·什雷斯塔称，位于辛杜帕尔乔克县海本的该场所，国内游客和徒步爱好者人数最多增长了50%。与此同时，在杜利凯尔，新政策的效果受到巴克塔普尔—苏里亚比纳亚克—杜利凯尔道路项目延误以及洪水和山体滑坡后果的制约。

尼泊尔酒店协会认为，延长的周末正在形成国内旅行文化，推广鲜为人知的目的地，并支持当地经济——从农民和运输运营商到酒店。

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