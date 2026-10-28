W Nepalu dwudniowe weekendy, wprowadzone przez rząd w kwietniu, przyczyniły się do wzrostu turystyki krajowej. Hotele i kurorty w pobliżu Katmandu informują o większej liczbie rezerwacji na weekendy, pisze Kathmandu Post.

Weekendowe wyjazdy

Prezes Stowarzyszenia Hoteli Nepalu Binayak Shah oświadczył, że nawyki turystyczne Nepalczyków się zmieniły. Według niego popularnymi kierunkami krótkich wyjazdów są Pokhara, Dhulikhel i Nagarkot w pobliżu Doliny Katmandu. Częściej podróżują pary w wieku od 25 do 45 lat, rodziny z dziećmi w wieku szkolnym oraz grupy przyjaciół, które jeżdżą prywatnymi samochodami.

Amita Shrestha, menedżerka ds. sprzedaży i marketingu w Mystic Mountain Resort w Nagarkot, powiedziała, że gościom łatwiej jest planować wypoczynek. Wcześniej musieli wyjeżdżać po skróconym dniu pracy w piątek, a teraz mogą przyjechać w sobotę i wrócić w niedzielę. Według niej rezerwacje na weekendy wzrosły do 40–50%.

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Popyt poza Doliną Katmandu

Prezes bagmatijskiego oddziału Stowarzyszenia Hoteli Nepalu Ram Sundar Bake zauważył, że hotele i kurorty są teraz czasem całkowicie zarezerwowane w piątki i soboty. Turyści częściej podróżują także dalej od Doliny Katmandu — do obszaru Malkot w Sindhuli, Bandipuru, Gorkhy i Nuwakotu. Jego zdaniem stymuluje to turystykę wiejską i promocję kierunków turystycznych.

Założyciel Prakriti Resort and Organic Farm Arun Shrestha poinformował, że liczba krajowych turystów i miłośników pieszych wędrówek w obiekcie w Haibungu, w dystrykcie Sindhupalchok, wzrosła nawet o 50%. Jednocześnie w Dhulikhelu efekt nowej polityki ograniczają opóźnienia w projekcie drogowym Bhaktapur–Suryabinayak–Dhulikhel, a także skutki powodzi i osunięć ziemi.

Stowarzyszenie Hoteli Nepalu uważa, że wydłużone weekendy kształtują kulturę podróży krajowych, popularyzują mniej znane kierunki i wspierają lokalną gospodarkę — od rolników i operatorów transportowych po hotele.

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